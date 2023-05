RollingBalls: Joséphine Griep und Donat Miftari Foto: Stiftung Jugend forscht

Projekt 2

Die Alpenfledermaus galt in Deutschland lange Zeit als ausgestorben. Nach zwei Jahren Suche gelang Julian Kehm vom Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach der Nachweis der Tiere im Dreiländereck. Er nahm an 19 Standorten in und um Lörrach mit einem Ultraschallmikrofon beinahe 20 000 Fledermausrufe auf und verglich sie miteinander. Darüber hinaus analysierte er Haare aus Kotproben unterschiedlicher Quartiere. Es konnte ein Primer gefunden werden, mit dem im PCR-Test Fledermaus-DNA in den Kotproben nachgewiesen wurde. Dadurch und durch den Vergleich der Echoortungsrufe war es Julian möglich, ein Quartier der Alpenfledermaus nachzuweisen. Zum Schutz aller Fledermausarten in der Region trug er alle von ihm gefundenen Quartiere in eine Karte ein. Am Phaenovum wurde er von Anne Renate Spanke betreut.