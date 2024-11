Jugend: Jugendrat Lörrach wünscht sich höheres Budget

Seit Oktober 2022 gibt es in Lörrach einen Jugendrat. Das fünfköpfige Gremium vertritt die Interessen junger Lörracher gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat. Laut Gemeindeordnung sind die Kommunen verpflichtet, Jugendliche an Vorhaben zu beteiligen, die deren Interessen berühren, zum Beispiel mit einem Jugendrat. Nach einer zweijährigen Wahlperiode wurde im Oktober ein neuer Jugendrat gewählt. Alle in Lörrach wohnenden Jugendlichen von zwölf bis 21 Jahren konnten an der Wahl teilnehmen.