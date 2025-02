„Jugend musiziert“: Weiler Talente sorgen für die passenden Töne

In der Kategorie Klavier und Holzblasinstrument erreichten in der Altersgruppe II Sophia Huber von der Musikschule Weil am Rhein am Klavier und Emily Lafin mit der Querflöte (Musikschule Lörrach) den ersten Preis mit 23 Punkten. Sogar einen Zähler mehr verbuchten Ammi Blache an der Klarinette (Musikschule Markgräflerland) und der Weiler Pianist Lucas Lin. In der Altersgruppe III durften sie damit über den ersten Preis jubeln.

In der Kategorie Klaviermusik der Altersgruppe III holten Janis Oelkrug (v.l.) mit der Violine, Martin Henke mit dem Violoncello und Nathan Langen am Klavier den ersten Preis – sehr zur Freude von Klavierlehrerin Eveline Vinh-Marinelli. Foto: Musikschule/Christine Langen

In der Kategorie Klavierkammermusik der Altersgruppe II heimsten Janis Oelkrug mit der Violine, Martin Henke mit dem Violoncello (beide Musikschule Freiburg) und der Weiler Musikschüler Nathan Langen am Klavier ebenfalls 24 Zähler und den ersten Preis ein.