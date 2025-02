Jugendarbeit: Mobbing und Depressionen plagen junge Leute

Fürs Soccerfeld wird noch ein Standort gesucht

Für das mobile Soccerfeld wird für das laufende Jahr noch ein passender Standort gesucht. Die Idee sei, es so zu platzieren, dass es von Kindern und Jugendlichen genutzt werden könne, die sonst keinen Zugang zu einem solchen Angebot hätten. Im vergangenen Jahr sei das Soccerfeld „Im Rad“ in Haltingen aufgebaut gewesen und habe sich dort als fester Treffpunkt etabliert. Im kommenden Jahr stehe der Spielplatz Unterwerkstraße nicht mehr zur Verfügung, bedauerte Gayer.

Jugendzentren werden rege genutzt

Es folgte ein kurzer Überblick über die Aktivitäten in den städtischen Jugendzentren La Loona (Friedlingen), JuKE (Haltingen) und dem Jugendcafé in Alt-Weil. Das La Loona in Friedlingen, in dem sie auch selbst tätig ist, stehe für eine offene Tür, aber auch auf der individuellen Beratung von Kindern und Jugendlichen. Diese werde von vielen in Anspruch genommen. In der JuKE, die direkt an einer der Haltinger Grundschulen stationiert und unter der Woche jeden Nachmittag geöffnet ist, machten viele Kinder auf dem Heimweg Station, informierte sie. Im Jugendcafé müsse sich jeweils eine Gruppe finden, mit der dann eine für alle passende Zeit vereinbart werde.