Jugendarbeit: SAK will das Band zur Jugend neu festigen

Das Band neu Knüpfen

Der SAK unternehme große Anstrengungen, um das Band zu möglichst vielen Jugendlichen der Stadtgesellschaft neu zu knüpfen und zu festigen. Mitarbeiter gingen gezielt auf junge Leute zu, um die Angebote des Alten Wasserwerks wieder bekannter zu machen. Gerade die persönlichen Kontakte seien für Jugendliche wichtig: die Beziehungsarbeit.

Dazu trugen früher auch die zahlreichen Konzerte bei: 60 bis 80 Bands traten vor der Pandemie auf der Bühne des Alten Wasserwerks auf, jetzt seien es „maximal 20“ sagt er – auch deshalb, weil sie teurer geworden seien.

„Es geht jetzt um die Attraktivität des Standorts für die nächste Jugendgeneration“, erklärt Rausch. Zwar gebe es einzelne Gruppen, die Jugendräume regelmäßig nutzten, dennoch fehlten dem Haus nach wie vor Teenager, die vor der Corona-Schließung erreicht wurden.

Von Seiten der Stadt sieht sich Rausch indes verlässlich unterstützt. Oberbürgermeister Jörg Lutz habe Wort gehalten: Das Haus sei auch in schwierigen Zeiten in Schuss gehalten worden. Nun liege das inhaltliche Hauptaugenmerk darauf, wieder ganz zu dem Ort zu werden, der das Alte Wasserwerk von jeher war: eine niedrigschwellige, attraktive und bekannte Anlaufstelle für Jugend und Familie in Lörrach.