Jugendchor: Adonia-Musical in der Wiesentalhalle Steinen

Die Geschichte

Da bittet das Volk Israel Jahweh, seinen Gott, dass er sie aus Ägypten herausführe. Es folgt die Geschichte mit Moses und dem brennenden Dornbusch, aus dem heraus Gott Moses als Befreier für Israel beruft.

Moses verhandelt mit dem Pharao und fordert: Lass mein Volk ziehen! Als Druckmittel in diesem Ringen um Freiheit für Israel gibt es mehrere Plagen für Pharao und Ägypten: Heuschreckenplage, Wasserverunreinigung und anderes mehr! Es spitzt sich zu und Gott lässt Kinder in Ägypten sterben, um so den Herrscher Pharao zu bezwingen.