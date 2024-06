Jugendfeuerwehr Schopfheim: Junge Rettertruppe verzeichnet Zuwachs

Die Schopfheimer Feuerwehr ist neben der Wehr in Lörrach eine von zwei Ausbildungsstätten von Atemschutzgeräteträgern im Kreis. In der Feuerwehrübungsanlage in Eschbach findet die Ausbildung dann unter verschärften Bedingungen statt mit holzbefeuerten Containern, wie der Leiter der Atemschutzausbildung in Schopfheim, Jürgen Kupferschmidt, erklärte.