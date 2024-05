Der Lauf führte vom Gerätehaus aus über den Marktplatz zur Bürstenfabrik Keller, weiter in den Stadtgarten, auf die Poche, ans Hoh-Schwert, zur Hoh-Gumpe, weiter über die Obere zur Mittleren Sonnhalde und dann zur kleinen Turnhalle bis zum Ziel an der Grundschule. An jeder der zehn Stationen Stadion fanden Geschicklichkeitsspiele statt.

So war am Hoh-Schwert ein Mannschaftsskilaufen auf Holzbrettern zu absolvieren, am Hoh-Gumpe mussten die Teilnehmer mit Stiefel, einem löchrigen Helm und einer Kübelspritze eine hölzerne Kuh „tränken“ und sie anschließend melken. Zur spaßigen Wasserschlacht wiederum geriet das Finale, wo Wasserbomben auf die Mitspieler geschleudert werden mussten. Neben Geschicklichkeit war auch Beobachtungsgabe gefragt: „Wie viele Figuren sind auf dem Narrenbrunnen der Todtnauer Narrenzunft abgebildet?“ (richtige Antwort: zwölf), oder „Wie ist der Kilometerstand der Drehleiter der Feuerwehr Todtnau?“ (76 000) waren Fragen, die den Teilnehmern gestellt wurden.