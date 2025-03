Jugendhilfeplanung in Lörrach: Weil die Jugend mittlerweile anders tickt als im Jahr 2005

„Communities That Care“

CTC,

auf Deutsch „Gemeinden, die sich kümmern“, ist eine präventive Langzeitstrategie, um in Kommunen die Rahmenbedienungen für ein sicheres und gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Der in den USA entwickelte Ansatz wird schon seit über einem Jahrzehnt erfolgreich in vielen Kommunen in Niedersachsen umgesetzt und seit kurzem auch in den anderen Bundesländern adaptiert. Um CTC strukturell landesweit umzusetzen, testet die Gemeinsame Zentralstelle Kommunale Kriminalprävention Baden-Württemberg aktuell CTC in Form eines Pilotprojekts in Modellkommunen. Der Landkreis Lörrach hat sich als Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgreich als Modellkommune beworben und die Stadt Lörrach beteiligt sich an dem Projekt. CTC würde als langfristige Strategie dauerhaft die Kinder- und Jugendarbeit sowie Kriminalpräventionsarbeit in Lörrach begleiten.