Jugendparlament: Jugendliche wollen was gegen Vandalismus tun

Kontakte knüpfen über schwarzes Brett

So ist geplant, in den Schulen ein schwarzes Brett oder einen Schaukasten zu etablieren. Hier sollen der Name und die Klassenstufe jedes Jupa-Mitglieds veröffentlicht werden, um für andere Jugendliche den Kontakt zu erleichtern.

Bereits vor den Sommerferien war ein Vorstoß in diese Richtung unternommen worden, allerdings ergebnislos. Nun soll ein weiterer Versuch gestartet werden. Zusammen mit der Volkshochschule (VHS) ist ein Treffen geplant, bei dem es um die Umsetzung eines Selbstverteidigungskurses gehen soll.