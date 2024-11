Jumelage: Lörrach international: Der Blick über Grenzen schafft Nähe

Viele Kontakte wurden bei den Jugendspielen im Juli dieses Jahres in Lörrach geknüpft. 50 Jugendliche aus Chester, Senigallia, Lörrach und Sens seien in internationalen Mannschaften sportlich angetreten. Beim Stettemer Strooßefescht waren Sens und Senigallia mit Ständen vertreten. Die Arbeitsgruppe (AG) Sens hatte mehrere Schulbegegnungen organisiert. Gleich mehrere Vereinsbegegnungen, etwa der Stadtmusik Lörrach oder der Besuch der Association Franco-Allemande aus Sens in Lörrach, konnten stattfinden. Schulpartnerschaften gab es auch mit Senigallia. Die Teilnahme am Bierfest in Senigallia im Juni 2024 war ein schöner Erfolg. Delegationen aus Meerane und Lörrach vertieften die Zusammenarbeit der Stadtverwaltungen. Gegenseitige Besuche gab es von Chören aus Meerane und Lörrach.