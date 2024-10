Jumelage: Rheinfelder Delegation wird in Mouscron empfangen

Das Treffen der Partnerstädte und der Freundeskreise begann am Freitagabend mit einem Empfang im frisch renovierten alten Rathaus, begleitet von einem großen Laternenumzug auf dem Rathausplatz sowie mit der Enthüllung des neu gestalteten „Giganten“, einer Figur, die die Stadt Mouscron symbolisiert. Bei einem kleinen sportlichen Wettbewerb am Sonntag im „Cornehole“ konnte die Rheinfelder Delegation – mit Unterstützung der Gastgeber – sich den ersten Platz sichern. Damit ging der Wanderpokal in diesem Jahr an Rheinfelden. Insgesamt bot das gemeinsame Wochenende erneut vielfältige Möglichkeiten, die bestehenden Kontakte zu vertiefen.