Junge Autorin aus Schopfheim: Märchenhaft in einer dunklen Zeit

Ein Eigenleben

Bald bekam ihre Geschichte ein Eigenleben. Es geht um ein kleines, namenloses Bauernmädchen, das von der Mutter ins nächste Dorf geschickt wird, um die Ziege zu verkaufen. Das Tier mit grau gepunktetem Fell, den hübschesten Ziegenaugen, die es je gab, und einem goldenen Glöckchen, das den schönen Namen Obelix trägt, ist für die Zehnjährige etwas ganz Besonderes.

Beide ziehen im Dezember durch den Wald, bei klirrender Kälte im Schnee, das Mädchen in Winterkluft, mit gestreifter Wollmütze und eingefallenen Wangen. Irgendwann treffen sie auf den Waldschrat, der sie begleitet. Im Dorf begegnet sie auch einem hilfsbereiten Jungen der Hitler-Jugend. Der Metzger will die Ziege kaufen, aber da bleibt das Mädchen standhaft. Schließlich verkauft sie ihr Lieblingstier an einen Mann, der es für seine Tochter möchte, die sich mit der Mutter im Keller vor den Nazis versteckt.

Der gute Waldschrat trägt das geschwächte Mädchen auf seinen Armen zurück nach Hause, aber das Ende bleibt offen. Die junge Autorin hat bewusst den Zeitrahmen von 1944 gewählt, um Menschen und Charaktere von damals nachzuzeichnen.

Für das Dorf stand Kürnberg Pate und es musste ein strenger Winter sein, der das Dorf im Griff hat, denn Naemi Schmitz sagt von sich: „Ich bin ein Wintermensch.“ Aber die Geschichte könnte man auch zeitlos lesen, denn sie klingt märchenhaft, was auch ihre Absicht war.

Weiterer Wettbewerb

Die Geschichte hat der Jury gut gefallen und der Dressler-Verlag will alle prämierten Beiträge in einer Anthologie im Herbst nächsten Jahres herausbringen. Bei solchen „jungen und sehr begabten Stimmen“, so die Schirmherrin und Jurypräsidentin Cornelia Funke, müsse man sich um die Zukunft des Geschichtenerzählens keine Sorgen machen.

Naemi Schmitz denkt sogar schon weiter. Sie will an einem Kafka-Wettbewerb teilnehmen.