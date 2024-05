Große Bedeutung

Welch große Bedeutung der Preis für die junge Frau hat, wird im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Das liegt weniger an den Karrierechancen, die sich damit nun für sie eröffnen, als vielmehr in der Auszeichnung für das Handwerk, das ihre große Leidenschaft ist. „Ich wollte schon immer Friseurin werden“, sagt sie. Nach dem Besuch der Realschule und einem Praktikum im Lörracher Friseursalon Intercoiffure Bohn, unterschrieb sie dort ihren Ausbildungsvertrag. Nach nur zweieinhalb Jahren hatte sie ihren Abschluss in der Tasche.

Unterricht übers Internet

Als eine der Ersten nahm sie ein Angebot ihres Arbeitgebers wahr und absolvierte die Meisterschule digital bei der Friseurschule Amann und Bohn. Dieses Angebot ermöglichte es ihr, weiterhin zu arbeiten. Sie reduzierte ihre Arbeitszeit auf 80 Prozent und begann im Februar 2020 mit dem Theorieunterricht, der komplett digital stattfand.