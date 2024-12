Junge Philharmonie Köln: Schwungvoll, heiter und besinnlich ins neue Jahr

Erneut wird die Junge Philharmonie Köln in großer Besetzung unter der Leitung von Chefdirigent Volker Hartung mit ihrem Neujahrskonzert das Publikum verzaubern und die Weichen für ein friedvolles neues Jahr stellen, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert findet am Montag, 6. Januar, ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Bürgerhaus Müllheim, großer Saal, statt. Seit mehr als 30 Jahren präsentiert die Junge Philharmonie Köln ihrem Publikum zum Jahreswechsel ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen.