Junger Deutscher festgenommen Mallorca: 18-jähriger soll Minderjährige vergewaltigt haben

Der 18-Jährige sei inzwischen in Palma dem zuständigen Richter überstellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei der spanischen Urlaubsinsel am Montag auf Anfrage. Er bestätigte Berichte der "Mallorca Zeitung", des "Mallorca Magazins" und anderer Medien, nach denen das Opfer und dessen Mutter keine Anzeige erstattet haben und inzwischen zurück in die Heimat geflogen sind. Der festgenommene Deutsche spricht Medienberichten zufolge von einvernehmlichem Sex.

Die beiden Deutschen sollen sich am späten Samstagabend kurz vor der mutmaßlichen Tat kennengelernt haben, wie Medien schrieben. Das Mädchen sei in einem Restaurant an der Strandpromenade in Begleitung ihrer Mutter und ihrer Schwester gewesen. Sie sei aber gegen 23.30 Uhr mit dem 18-Jährigen, der mit Freunden an der Playa war, zum Strand runtergegangen.