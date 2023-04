Justiz Bundesregierung: 64 Deutsche sitzen in der Türkei in Haft

Konsequentes Vorgehen der Bundesregierung gefordert

"Die politische Verfolgung und Drangsalierung von Deutschen durch die Türkei läuft offensichtlich auf Hochtouren", so Dagdelen. "Ich vermisse ein konsequentes Vorgehen der Bundesregierung insbesondere auch hinsichtlich der aus politischen Gründen in Haft befindlichen Deutschen." Die Bundesregierung dürfe "die Hände hier nicht in den Schoß legen und unsere Bürger gegenüber dem Nato-Partner im Stich lassen".