Justiz: Durchsuchungen bei Netflix in Paris und Amsterdam

Tragödie in Urlaubsregion Große Not nach Flutdrama in Spanien - Hilfspaket geschnürt

Die Flutkatastrophe in Valencia mit mindestens 215 Todesopfern liegt bereits eine Woche zurück, Not und Verzweiflung halten aber an. Immerhin: Für die Betroffenen gibt es eine erste gute Nachricht.