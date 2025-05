Justiz Tod in Psychiatrie - Eltern fordern Aufarbeitung

"Kamilla ist nicht von einem Lkw erfasst worden auf der Straße", sagt ihre Mutter. Sie sei "in einem geschützten Raum" getötet worden, an einem Ort, an dem sie Heilung suchte.

Patient hatte Hund getötet und wollte Menschen umbringen

Der Mann war erst wenige Stunden vor der Tat in die Klinik eingewiesen worden, weil er der Polizei gesagt hatte, dass er einen Hund auf Anordnung Gottes getötet habe und einen Menschen umbringen werde. Laut von Wiarda hatte der Mann seinem Hund eine Nagelschere in die Achselhöhle gestochen und ihn dann erwürgt.

Nur Stunden danach riss er laut Staatsanwaltschaft in seinem Bad die Stange des Duschvorhangs ab und ging damit in das Badezimmer der Patientin. Zwei dutzendmal schlug er der Antragsschrift zufolge auf ihren Kopf, bevor er sie mit einem Pullover strangulierte und das Feuer legte.