Justiz: Jens Rommel wird neuer Generalbundesanwalt

Buschmann: "Eins der wichtigsten Ämter in unserem Rechtsstaat"

In der neuen Funktion leitet Rommel die Bundesanwaltschaft als oberste Anklagebehörde in Deutschland. Buschmann zufolge handelt es sich um "eines der wichtigsten Ämter, die es in unserem Rechtsstaat gibt". Die Bundesanwaltschaft ist für herausragende Verfahren in Bereichen wie Terrorismus, Spionage und Völkerstrafrecht zuständig. Die Behörde mit Hauptsitz in Karlsruhe beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie untersteht als Staatsanwaltschaft des Bundes dem Bundesjustizministerium.