Justiz Jugendgewalt hat England im Griff

So schockierend der Fall ist: In Großbritannien ist eine solche Bluttat wie die am Vorabend der Krönung von König Charles III. längst trauriger Alltag. Teenager töten Teenager. Ähnliche Meldungen gibt es gefühlt jede Woche. Am Donnerstag soll das Strafmaß bekannt gegeben werden gegen zwei Jugendliche, die einem 15-Jährigen vor seiner Schule im nordenglischen Huddersfield auflauerten und ihn töteten. Ein 15-Jähriger gestand die Tat, sein 17-jähriger Komplize wurde von einer Jury schuldig gesprochen.

Als sicher gilt, dass die Jugendlichen viele Jahre in Haft verbringen müssen. Wer einen Mord begeht, erhält lebenslang. Das Gericht legt lediglich fest, wie viele Jahre die Täter mindestens hinter Gitter müssen. Eine Höchststrafe für Minderjährige gibt es nicht. Zuletzt wurden wiederholt Teenager zu Jugendstrafen von mindestens 16, 18 Jahren verurteilt. Deutsche Experten erläutern, in Deutschland wäre in vielen Fällen das Urteil wegen Totschlags und nicht wegen Mordes gefallen. Die britische Rechtsprechung ist in den Augen vieler Beobachter zudem eher eine Rachejustiz, als dass eine Rehabilitierung gerade jugendlicher Straftäter im Vordergrund stünde.