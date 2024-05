Cohen und Pecker sollen bei einem Treffen im Trump-Tower damit beauftragt worden sein, unvorteilhaften Gerüchten über angebliche Seitensprünge Trumps nachzugehen und Medienberichte darüber zu unterdrücken, um Trumps Erfolgsaussichten bei der US-Wahl 2016 zu verbessern. In der Folge floss Geld für die Rechte an - letztlich nie veröffentlichten - Geschichten, bei denen es um außerehelichen Sex Trumps ging. Zudem kam es zur Schweigegeld-Zahlung an Pornostar Daniels.

Die Aussagen beider Zeugen unter anderem über das folgenreiche Treffen in Trumps Hochhaus sollen am Morgen im Gerichtssaal vorgelesen werden. Zudem wird Richter Merchan auf Anfrage auch noch einmal seine Anweisungen an die Geschworenen oder zumindest Teile davon wiederholen.

Bei einer Verurteilung droht Trump eine Geldstrafe oder eine mehrjährige Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Der Republikaner könnte dann Berufung einlegen - und selbst bei einem rechtskräftigen Schuldspruch weiter bei der Präsidentenwahl im November antreten.