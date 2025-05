Justiz: Markgräfler Tierarzt angeklagt

Im Internet

Vorwürfe gegen den Tiermediziner stehen schon seit einigen Jahren im Raum – sie wurden auch übers Internet laut. In den sozialen Medien, bei Facebook, finden sich – durch die aktuellen Entwicklungen erneut befeuert – einige Einträge von Personen, die sich über den Tierarzt beklagen und ihre mutmaßlichen Erfahrungen schildern. Auch in den Google-Bewertungen der Praxis wird der Mann schwer belastet. Die Vorwürfe: mutmaßliche Fehlbehandlungen, unnötige Operationen, Fehldiagnosen sowie kritische Hygienebedingungen in der Praxis und bei Operationen. Auch Vorwürfe der sexuellen Belästigung sind dort zu finden. Auffällig bei der Sichtung der zahlreichen Bewertungen ist, dass sich dabei offenbar zwei Lager gegenüberstehen: Neben den negativen Kommentaren finden sich auch viele Einträge, in denen der Tierarzt in den höchsten Tönen gelobt wird.

Ermittlungen seit 2022

Die Ermittlungen im Fall der Markgräfler Tierarztpraxis laufen seit 2022 beim Polizeipräsidium Freiburg, Fachdienst Gewerbe/Umwelt, in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald. Damals fanden auch Durchsuchungen statt, bei denen schriftliche sowie elektronische Unterlagen sichergestellt wurden. Im August 2022 war das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Freiburg eingegangen.

Der Tierschutzverein

Schon seit rund 15 Jahren hat der Tierschutzverein Markgräflerland den Tierarzt im Blick, sagt die Vorsitzende Anja Roth. „Uns haben über die Jahre viele Beschwerden erreicht. Leider hat uns lange niemand gehört“, beklagt sie. Meldungen an die Behörden und zuständige Stellen wie die Tierärztekammer seien lange folgenlos geblieben.