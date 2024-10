Ein neuer Starttermin für den bereits mehrfach verschobenen Prozess wurde zunächst nicht festgelegt. Rushdie, der den Vorfall in dem im April veröffentlichten Buch "Knife: Gedanken nach einem Mordversuch" verarbeitet hatte, will in dem Prozess aussagen.

Hadi Matar aus New Jersey soll den Autor 2022 während einer Veranstaltung in New York niedergestochen haben. Matar, der wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt wird, lehnte einen Deal ab, der eine Strafe von 25 Jahren hätte bedeuten können.