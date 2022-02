Justiz Prozess um Dresdner Juwelendiebstahl: Beweisaufnahme beginnt

Laut Anklage entfernten die Beschuldigten Tage vor dem Einbruch in das Museum einen Teil des gusseisernen Gitters und setzten ihn provisorisch wieder ein, um am Tattag schneller in das Gebäude einzudringen. Sie sollen bewaffnet gewesen sein und im Zuge des spektakulären Coups über eine Million Euro Sachschaden hinterlassen haben - auch indem sie einen Stromkasten in der Altstadt in Brand setzten sowie Feuer in ihrem Fluchtauto in der Tiefgarage eines Wohnhauses legten.

Vier Angeklagte befinden sich in Untersuchungshaft, zwei verbüßen eine Jugendstrafe wegen des ebenfalls spektakulären Diebstahls einer riesigen Goldmünze 2017 aus dem Bode-Museum in Berlin. Bisher haben sich die drei Brüder und deren Cousins nicht zu den Vorwürfen geäußert.