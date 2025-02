Justiz Rapper Asap Rocky freigesprochen - Jubel und Umarmungen

Asap Rocky schon in anderer Sache verurteilt

Asap Rocky, der mit Rihanna zwei kleine Kinder hat, war 2019 nach einem gewalttätigen Vorfall in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden. Er saß rund vier Wochen in Untersuchungshaft, um eine längere Gefängnisstrafe kam er jedoch herum. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung in Stockholm, bei der der Musiker und zwei seiner Begleiter einen Mann auf der Straße zusammengeschlagen hatten.

Film mit Asap Rocky im Berlinale-Wettbewerb

Bei der Berlinale wurde diese Woche ein Film mit Asap Rocky als Nebendarsteller gezeigt. Die Premiere der Tragikomödie "If I Had Legs I’d Kick You" fand ohne den Partner von Popstar Rihanna statt. Auf den Prozess gegen den Rapper angesprochen, sagte Regisseurin Mary Bronstein in Berlin: "Ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit ihm wunderbar war. Der Dreh mit ihm war ganz toll und wir haben das sehr genossen." Hauptdarstellerin Rose Byrne ergänzte: "Ja, das kann ich nur bestätigen."

In dem Wettbewerbsbeitrag von Bronstein ist Asap Rocky an der Seite von Schauspielerin Byrne und Talkshow-Moderator Conan O'Brien zu sehen. Im Film geht es um eine Mutter (Byrne), die am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht.