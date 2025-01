In Zhuhai hatte ein damals 62-Jähriger am 11. November seinen Wagen absichtlich in eine Menge von Menschen gelenkt, die an einem Sport-Zentrum trainierten. 35 Menschen starben, 43 wurden verletzt.

Hintergrund der Tat soll die Unzufriedenheit des Mannes über die Vermögensaufteilung nach seiner Scheidung gewesen sein. Am 27. Dezember verurteilte ihn ein Gericht zum Tode wegen "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch gefährliche Mittel" und entzog ihm seine politischen Rechte.