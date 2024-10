JVA Augsburg-Gablingen Misshandlungen in JVA? Landtagsparteien fordern Aufklärung

SPD: "Das Innere eines Gefängnisses darf kein rechtsfreier Raum sein"

"Wir erwarten, dass der Justizminister dem Landtag unverzüglich über die Vorfälle in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen und über die Lage in anderen bayerischen JVAs berichtet", sagte Schuberl. Die Landtags-Grünen wollten einen entsprechenden Antrag demnächst in den Justizausschuss einbringen.

Ähnliche Vorwürfe habe es bereits an der JVA Kaisheim gegeben, teilten die Grünen mit. "Das nährt den Verdacht, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt." Sie kritisierten, dass es "kein staatliches Register gibt, das Problemsituationen in den Gefängnissen dokumentiert". Auch die SPD kündigte einen Antrag an. Die Staatsregierung müsse "möglichst schnell schriftlich wie mündlich Rede und Antwort stehen". "Das Innere eines Gefängnisses darf kein rechtsfreier Raum sein", betonte Arnold. "Rechtsstaat bedeutet auch: Schutz vor Übergriffen des Staates. Davon sind inhaftierte Straftäter nicht ausgenommen."