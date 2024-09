Fakt ist: Merz ist im Wahlkampf massiv auf die Unterstützung von Söder und dessen CSU angewiesen. Denn für ein starkes bundesweites Unions-Ergebnis braucht es ein starkes CSU-Resultat in Bayern. Es wird deshalb schon als Zeichen an die CSU gewertet, dass Merz für das Gespräch und die Pressekonferenz zu Söder in die Bayerische Landesvertretung in Berlin fuhr - und dass Söder dort als erster die gemeinsame Entscheidung verkünden durfte.

Doch solche Rücksichtnahmen hin oder her, etliche in der CDU geben sich keinen Illusionen hin: Söders Hauptaugenmerk sei immer Söder selbst, sagt ein erfahrener CDUler. Der Bayer werde sich auch in Zukunft kaum zurücknehmen. Allerdings, auch das ist in der Union zu hören: Beide Chefs wüssten, dass sie beim Projekt Regierungsübernahme aufeinander angewiesen seien. Wenn es schiefgehe, würden beide dafür verantwortlich gemacht.

Wie sind die Chancen für die Union und Merz bei der Bundestagswahl?

Allen Umfragen zufolge können sich die Union - und nun auch Merz persönlich - beste Chancen aufs Kanzleramt ausrechnen. Allerdings: Bis zur Wahl ist es noch ein Jahr hin. Und die Geschichte hat schon oft gelehrt, dass sich da noch einiges verschieben kann. Hinzu kommt: Koalitionsverhandlungen dürften angesichts des breiteren Parteienspektrums kompliziert werden. Dass Söder ein Bündnis mit den Grünen beständig und kategorisch ablehnt, engt einen möglichen Handlungsspielraum für Merz nach der Wahl weiter ein.

In den Ampel-Parteien setzen viele darauf, dass Merz, der mit seinen Positionen und seinen zugespitzten Äußerungen schon öfter polarisiert hat, noch bei potenziellen Wählern anecken wird. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte schon vorher mehrfach gesagt, dass er sich Merz als Herausforderer wünschen würde. Am Dienstag reagiert er, auf Auslandsreise im kasachischen Astana: "Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist."

Was ist, wenn Merz doch noch straucheln sollte?

Söder, der seinen Traum vom Kanzleramt nun schon zum zweiten Mal vorläufig begraben musste, dürfte sich für einen solchen - aus heutiger Sicht unwahrscheinlichen - Fall als Ersatzmann sehen. Und nur sich. Wie sagt er doch am Dienstag: "Beide Parteivorsitzenden bilden am Ende das Zentrum der Union. Es gibt viele Ministerpräsidenten, aber nur zwei Parteivorsitzende in der Union." Ein neuer Seitenhieb wohl auch auf Hendrik Wüst.

Bei Wüst lohnt es sich aber ebenfalls immer, genau zuzuhören. "Ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist immer ein möglicher Kanzlerkandidat", sagte er am Montagabend - aber er stehe "aktuell und unter den gegebenen Umständen" nicht für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung. Damit wirft er die Tür zum Kanzleramt nicht ganz zu - etwa für den Fall, dass Merz in den kommenden Monaten doch noch straucheln sollte. In der CDU ist jedenfalls verbreitete Meinung: Auch in diesem Fall solle Söder nicht zum Zug kommen.