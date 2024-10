Kabarettpreis: Florian Schroeder: Künstler im Grenzbereich

Etliche Künstler bleiben nah an ihren erfolgreichen Rollen, pflegen konsequent die eigene Marke. Sie begeben sich mit Ihrem Schaffen immer wieder auf neue Spielfelder – auf denen Sie theoretisch scheitern könnten. Warum?

Genau das ist ja ein Teil meiner Marke. Dass ich dieses Jahr zu Julian Reichelt und Björn Höcke gegangen bin, ist eine Erweiterung der Möglichkeiten meiner Figur, letztlich ein Freiheitsgewinn. Ich habe es immer als Aufgabe von Kunst, insbesondere satirischer Kunst, gesehen, an und über die Grenze zu gehen, die eigene Komfortzone zu verlassen, ins Risiko zu gehen. Nur, wenn man sich dem Unbekannten aussetzt, kann man wachsen. Ich meine, man kann nicht auf der einen Seite im sicheren Raum des Gesinnungsapplauses beklagen, dass Menschen nicht mehr miteinander sprechen und sich nur noch in ihrer Blase bewegen, zugleich aber genau das tun. Damit verwickelt man sich in Widersprüche, die schwer zu lösen sind.

Kabarett lebt von Zuspitzung. In ihren Büchern und Gesprächen wird deutlich, dass Sie die Komplexität und die Uneindeutigkeit der Dinge genauso intensiv beschäftigt. Was reizt Sie an der Gratwanderung zwischen diesen Polen?