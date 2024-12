Kabinett: Erster Schritt für mögliche Direktzahlungen an Bürger

Berlin - Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die technische Möglichkeit schaffen, direkt Geld an die Bürger auszuzahlen. "So können wir die Menschen schnell und zielgerichtet unterstützen", sagte Finanzminister Jörg Kukies (SPD) nach der Kabinettssitzung in Berlin. Zugleich betonte er aber: "Über konkrete Leistungen muss die künftige Bundesregierung entscheiden."