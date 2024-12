Käsern: Zeller Blauen: Windpark könnte Auerhuhn bedrohen

Gemeinsam wollen Stefan Fritz und sein Schwager Peter Maier jetzt die Naturschutzbehörde in Lörrach informieren. Beiden ist klar, dass alleine schon die Baustelle der geplanten Windräder den Lebensraum seltener Vögel zunichte machen würde.

„Lebensraum wird vernichtet“

Der gleichen Ansicht ist der Ornithologe und Vogel-Experte des Naturschutzbunds (NABU), Andreas Lang aus Gresgen. Ihn würde es nicht wundern, wenn am Zeller Blauen ein Vorkommen des Auerhuhns gefunden würde. „Noch vor 20 Jahren gab es überall im Südschwarzwald bis zu 800 Auerhühner“, berichtet er auf Anfrage und verweist auf das rasante Verschwinden der großen Hühnerart. Die zuständige Forstliche Versuchsanstalt in Freiburg hatte im vergangenen Jahre gerade noch 97 balzende Auerhühner im Schwarzwald zählen können. Er selbst sei aber auf das Monitoring von Greifvögeln spezialisiert, so Lang. So könne er mit Sicherheit von vier bis fünf Horsten des gefährdeten Wespenbussards am Zeller Blauen berichten. „Das ist eine windkraftsensible Art“, betont er. Seine Schlussfolgerung liegt nahe: „Es ist eine absolute Katastrophe, in einigermaßen zusammenhängenden und naturnahen Flächen wie dem Zeller Blauen Industrieanlagen zu bauen.“ Er verweist auch auf das Vorhandensein einiger stark gefährdeter Fledermäuse. Zurück zum aktuellen Fund einer Auerhuhn-Feder: „Es ist klar, dass am Zeller Blauen potenzieller Lebensraum des Auerhuhns vernichtet wird,“ urteilt Lang. Es stehe außer Zweifel, dass sich dort keine Population mehr ausbilden könne, wenn erst ein Windpark auf dem Höhenzug angelegt werde. Er bedauert, dass dem Verlust an Artenvielfalt durch Windparks im Regionalplan Hochrhein-Bodensee viel zu wenig Bedeutung beigemessen werde.