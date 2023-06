Käufer gesucht Für Tumringer Supermarkt wird weiter ein Käufer gesucht

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Suche nach einem neuen Mieter läuft noch Geschäftswelt: Am früheren Netto-Standort in Tumringen sind unterschiedliche Nutzungen eine Option

Die Marktlage

Insgesamt schätzt der Immobilienmakler die Marktlage für gewerbliche Objekte in Lörrach keineswegs schlecht ein. In der Innenstadt gebe es nahezu keinen Leerstand. Doch schwieriger stelle sich die Situation in den Randlagen dar, so auch in Tumringen. Hier müsse ein Magnet mehr Kraft entfalten. Eine Gaststätte sei wegen der Anwohnerschaft nicht möglich. Ob eine Umwidmung in Wohnraum aufgrund der ausbleibenden Nachfrage eine Option ist? „Der Eigentümer hat noch seine Hoffnung, dass etwas passiert“, hofft dieser laut Koch weiter auf Gewerbe. Klar sei aber auch, dass es in Tumringen eine Konkurrenzsiation bei der Nahversorgung gebe.