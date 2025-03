Kaffeeland Italien Nonna Anna macht Caffè - auch mit 100 noch

Geboren wurde Anna Possi ein paar Kilometer weiter, in Vezzo, ebenfalls oberhalb des Sees. Als sie die Schule hinter sich hatte und der Krieg vorbei war, arbeitete sie einige Jahre lang in einem Restaurant am Genfer See. Dort lernte sie ihren Mann René kennen, einen Schweizer. Zusammen kauften sie dann die Bar in der Dorfmitte von Nebbiuno. Aber jetzt ist René schon seit einem halben Jahrhundert tot: Herzinfarkt.

"Heute gucken alle nur noch ins Handy"

Manchmal hilft jetzt ihre Tochter Cristina, die schräg gegenüber im Rathaus arbeitet. Die 61-Jährige wohnt ebenfalls direkt über der Bar, in der Nebenwohnung. Der Sohn lebt 75 Kilometer weiter in Mailand, die beiden Enkelinnen sind auch schon außer Haus. So macht die alte Dame auch mit 100 Jahren von früh bis spät das meiste allein. Sogar das Holz für den kleinen Ofen hackt sie noch selbst.

Viel Geld verdient Nonna Anna nicht. Der Caffè kostet 1,20 Euro, der Cappuccino 1,50 Euro. Wenn keine Touristen kommen, hat sie an manchen Tagen abends nicht mehr als 40 Euro in der Kasse. An Rente bekommt sie 590 Euro. "Aber ich brauche nicht viel. Wichtig ist, dass ich unter Menschen bin. Dann geht es mir gut." Wobei: "Früher haben die Leute hier gesessen, geredet und Karten gespielt. Heute gucken sie alle nur noch ins Handy." Sie selbst holt, wenn nichts zu tun ist, das Strickzeug heraus.