Kalenderblatt: Was geschah am 1. Februar?

1930 - Josef Stalin verordnet in Moskau die Enteignung der Großbauern. Durch die gewaltsamen Umsiedlungen und Hungersnöte kommen in der Sowjetunion etwa elf Millionen Menschen zu Tode.

1910 - Der Ingenieur und Flugpionier August Euler erhält den ersten Flugzeugführerschein des Deutschen Reichs.

Geburtstage

1994 - Harry Styles (31), britischer Sänger ("As It Was", Album "Harry's House")