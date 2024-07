Kalenderblatt: Was geschah am 1. Juli?

1949 - John Farnham (75), australischer Popsänger ("Pressure Down", "Don't You Know It's Magic")

1899 - Charles Laughton, britisch-amerikanischer Schauspieler ("Zeugin der Anklage"), gest. 1962

1804 - George Sand, französische Schriftstellerin ("Nanon", "Ein Winter auf Mallorca"), gest. 1876

Todestage

2004 - Marlon Brando, amerikanischer Schauspieler ("Der Pate", "Endstation Sehnsucht", "Die Faust im Nacken"), geb. 1924