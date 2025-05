Kalenderblatt: Was geschah am 10. Mai?

1960 - Bono (65), irischer Rocksänger, Mitbegründer und Sänger der irischen Rockband U2 ("With Or Without You")

1952 - Roland Kaiser (73), deutscher Schlagersänger ("Santa Maria")

1900 - Felix Buttersack, deutscher Zeitungsverleger ("Münchner Merkur", "Süddeutsche Zeitung"), gest. 1986

Todestage

1985 - Carl Hanser, deutscher Verleger, gründete 1928 den Carl Hanser Verlag, Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 1949-1951, geb. 1901