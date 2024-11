Kalenderblatt: Was geschah am 10. November?

Namenstag

Johannes, Justus, Leo

Historische Daten

2023 - Nach 54 Jahren stürmen die Beatles mit dem Song "Now And Then" wieder an die Spitze der Charts. Die zwei noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, hatten das Lied mithilfe technischer Neuerungen aus früheren Aufnahmen fertiggestellt.