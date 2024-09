Kalenderblatt: Was geschah am 10. September?

1974 - Ryan Phillippe (50), amerikanischer Schauspieler ("Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast", "Flags of Our Fathers", "Studio 54")

1964 - Jack Ma (60), chinesischer Unternehmer, Gründer des Online-Handelsriesen Alibaba

1949 - Helmut Hack (75), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär, Präsident der SpVgg Greuther Fürth 1996-2018

Todestage

1994 - Max Morlock, deutscher Fußballspieler, Deutscher Meister mit dem 1. FC Nürnberg 1948 und 1961, Weltmeister mit der Nationalmannschaft 1954, geb. 1925