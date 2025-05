Kalenderblatt: Was geschah am 11. Mai?

1960 - Der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wird vom israelischen Geheimdienst Mossad in Buenos Aires aufgespürt und nach Israel entführt.

1860 - Der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi landet mit rund 1000 Freiwilligen an der Küste Siziliens. In kurzer Zeit erobern seine "Rothemden" in ihrem "Zug der Tausend" die Insel.

Geburtstage

1965 - Guido Maria Kretschmer (60), deutscher Modedesigner und Fernsehmoderator ("Shopping Queen")