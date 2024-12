Kalenderblatt: Was geschah am 12. Dezember?

1999 - Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Erika" zerbricht in schwerer See vor der bretonischen Küste. Mehr als 19.000 Tonnen Schweröl laufen in den folgenden Monaten aus und verschmutzen große Teile der Westküste Frankreichs.

1979 - Mit dem Nato-Doppelbeschluss vereinbart das Bündnis die Aufstellung weiterer Atomraketen in Europa bei gleichzeitigem Abrüstungsangebot an Moskau.

Geburtstage

1969 - Sophie Kinsella (55), britische Autorin ("Die Schnäppchenjägerin")