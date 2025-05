Kalenderblatt: Was geschah am 12. Mai?

2010 - Die Ehefrau des Chefs der örtlichen Kreissparkasse in Heidenheim (Baden-Württemberg) wird aus dem Haus der Familie entführt. Am 3. Juni entdeckt die Polizei die Leiche von Maria Bögerl in einem Wald nur zehn Kilometer vom Wohnhaus der Bankiersfrau entfernt. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt.