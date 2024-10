Kalenderblatt: Was geschah am 12. Oktober?

1949 - Roland Mack (75), deutscher Unternehmer und Ingenieur, gründete 1973 mit seinem Vater den Europa-Park in Rust/Baden-Württemberg

1944 - Heide Pfarr (80), deutsche Politikerin (SPD), Ministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung in Hessen 1991-1993, Senatorin für Bundesangelegenheiten in Berlin 1989-1990

1934 - Richard Meier (90), US-amerikanischer Architekt (Arp-Museum in Remagen, Getty Center in Los Angeles, Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt/Main)

Todestage

2012 - Harry Valérien, deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator ("Aktuelles Sportstudio" im ZDF), geb. 1923