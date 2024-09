Kalenderblatt: Was geschah am 12. September?

1959 - Sigmar Gabriel (65), deutscher Politiker, Bundesaußenminister 2017-2018, Vizekanzler 2013-2018, Vorsitzender der SPD 2009-2017

1949 - Irina Rodnina (75), russische Eiskunstläuferin, von 1969 bis 1980 dreifache Olympiasiegerin, zehnfache Welt- und elfmalige Europameisterin

1944 - Barry White, amerikanischer Soulsänger und Komponist ("You're The First, The Last, My Everything"), gest. 2003

Todestage

2009 - Norman Borlaug, amerikanischer Agrarwissenschaftler, Friedensnobelpreis 1970, gilt mit seinen Arbeiten zur Züchtung besonders ertragreicher Getreidesorten als Vater der Grünen Revolution in den Entwicklungsländern., geb. 1914