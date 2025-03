Kalenderblatt: Was geschah am 13. März?

1940 - Mit dem Friedensvertrag von Moskau endet der Finnisch-Sowjetische Winterkrieg, den die UdSSR im Spätherbst 1939 begonnen hatte.

1920 - Mit einem Staatsstreich unter der Führung des Politikers Wolfgang Kapp und des Generals Walther von Lüttwitz versuchen Rechtsnationale, die Regierungsgewalt in der Weimarer Republik zu übernehmen ("Kapp-Putsch").

Geburtstage

1960 - Adam Clayton (65), britischer Musiker, Bassist der irischen Rockband U2 ("With Or Wthout You")