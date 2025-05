Kalenderblatt: Was geschah am 13. Mai?

1950 - Stevie Wonder (75), amerikanischer Pop- und Soulsänger ("You Are the Sunshine of My Life", "I Just Called to Say I Love You")

1935 - Luciano Benetton (90), italienischer Textilunternehmer, Marke "United Colors of Benetton", Gründung 1965 mit seinen Geschwistern

1905 - Walter Richter, deutscher Schauspieler ("Dunja", "Das Mädchen aus dem Böhmerwald", erster "Tatort"-Kommissar Trimmel), gest. 1985

Todestage

1985 - Mildred Scheel, deutsche Ärztin, Ehefrau des Bundespräsidenten Walter Scheel (Amtszeit 1974-1979), Gründerin der Deutschen Krebshilfe, geb. 1931