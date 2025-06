Kalenderblatt: Was geschah am 15. Juni?

1535 - Bischöfliche Soldaten beenden in Münster nach 16 Monaten die Herrschaft der Täufer. Die Anführer werden gefoltert und hingerichtet. Die radikale Abspaltung der Reformationsbewegung hatte unter anderem die Geldwirtschaft abgeschafft, Kirchen und Klöster zerstört und die Vielfrauenehe eingeführt.

1215 - Der englische König Johann Ohneland unterzeichnet die Magna Charta. Sie gilt als Grundstein der parlamentarischen Demokratie in Großbritannien. In Teilen ist die Magna Charta bis heute in Kraft und gilt als eines der wichtigsten Verfassungsdokumente des Königreichs.

Geburtstage

1980 - Julian Reichelt (45), deutscher Journalist, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen 2017-2021