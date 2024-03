Kalenderblatt: Was geschah am 16. März?

1994 - In einem von Ausländern bewohnten fünfstöckigen Altbau in Stuttgart (Baden-Württemberg) kommen durch Brandstiftung sieben Menschen ums Leben, 16 erleiden zum Teil schwere Verletzungen.

1984 - In der libanesischen Hauptstadt Beirut entführt die Hisbollah den örtlichen Chef des US-Geheimdienstes CIA, William Buckley. Die sterblichen Überreste des Amerikaners werden erst 1991 gefunden. Die Terroristen hatten ihn gefoltert und nach 15 Monaten Geiselhaft ermordet.

Geburtstage

1964 - H.P. Baxxter (60), deutscher Popmusiker, Gründer der Techno-Band Scooter ("The Question Is What Is The Question")