Kalenderblatt: Was geschah am 17. Dezember?

1949 - Paul Rodgers (75), britischer Rockmusiker, Mitbegründer und Sänger der Rockgruppe Bad Company ("Can't Get Enough"), Sänger der Rockband Queen 2005-2008

1936 - Papst Franziskus (88), Papst seit 2013, Erzbischof von Buenos Aires 1998-2013

1894 - Hans Henny Jahnn, deutscher Schriftsteller (Romane "Perrudja" und "Fluß ohne Ufer", Tragödie "Medea"), gest. 1959

Todestage

2019 - Karin Balzer, deutsche Leichtathletin, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von Tokio 1964 über 80 Meter Hürden für die DDR, sieben Weltrekorde, geb. 1938