Kalenderblatt: Was geschah am 17. Juni?

1960 - Gayle Tufts (65), amerikanische Kabarettistin und Entertainerin ("Some like it heiß")

1950 - Thomas Freitag (75), deutscher Kabarettist (TV-Reihe "Freitag’s Abend – Medienkunde für Anfänger")

1945 - Eddy Merckx (80), belgischer Radrennfahrer, dreifacher Weltsportler der Jahre 1969, 1971 und 1974

Todestage

2015 - Süleyman Demirel, türkischer Politiker, Staatspräsident 1993-2000, geb. 1924